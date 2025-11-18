فیصل آباد ریجنل کرکٹ ایسوسی ایشن کے نو منتخب عہدیداران کو مبارکباد
سلانوالی (نمائندہ دنیا)فیصل آباد ریجنل کرکٹ ایسوسی ایشن کے نو منتخب صدر رانا اویس اور جنرل سیکرٹری رانا سعید اختر کو مختلف کلبوں اور ڈسٹرکٹ کرکٹ عہدیداران نے مبارکباد پیش کی ہے ۔
شاہین کرکٹ کلب رجسٹرڈ سلانوالی کے صدر محمد اطہر چوہدری، جنرل سیکرٹری چودھری محمد سرور گجر، سرگودھا ڈسٹرکٹ کرکٹ ایسوسی ایشن کے صدر جلال اکبر خان بلوچ، جنرل سیکرٹری سردار عاصم خان، فیصل کرکٹ کلب کے صدر چوہدری محمد ارشد، کپتان ابوبکر خان اور دیگر عہدیداران نے مشترکہ بیان میں کہا کہ ریجن میں کلب کرکٹ کی بحالی وقت کی اہم ضرورت ہے ۔