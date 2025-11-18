صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فیصل آباد ریجنل کرکٹ ایسوسی ایشن کے نو منتخب عہدیداران کو مبارکباد

  • سرگودھا
فیصل آباد ریجنل کرکٹ ایسوسی ایشن کے نو منتخب عہدیداران کو مبارکباد

سلانوالی (نمائندہ دنیا)فیصل آباد ریجنل کرکٹ ایسوسی ایشن کے نو منتخب صدر رانا اویس اور جنرل سیکرٹری رانا سعید اختر کو مختلف کلبوں اور ڈسٹرکٹ کرکٹ عہدیداران نے مبارکباد پیش کی ہے ۔

شاہین کرکٹ کلب رجسٹرڈ سلانوالی کے صدر محمد اطہر چوہدری، جنرل سیکرٹری چودھری محمد سرور گجر، سرگودھا ڈسٹرکٹ کرکٹ ایسوسی ایشن کے صدر جلال اکبر خان بلوچ، جنرل سیکرٹری سردار عاصم خان، فیصل کرکٹ کلب کے صدر چوہدری محمد ارشد، کپتان ابوبکر خان اور دیگر عہدیداران نے مشترکہ بیان میں کہا کہ ریجن میں کلب کرکٹ کی بحالی وقت کی اہم ضرورت ہے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پاکستانی سیاست اور مڈل کلاس
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
خزاں کے رنگ اور کولاژ
خالد مسعود خان
سلمان غنی
افغانستان مسئلہ کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
جیو اکنامکس کا قومی وژن
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
اعظم گڑھ کا ایک قابلِ فخر فرزند
نسیم احمد باجوہ
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ …(2)
حافظ محمد ادریس