کلورکوٹ میں بیوٹیشن پروگرام کے تحت شہر کی خوبصورتی کا عمل تیز
اے سی محمد عارف انجم کی نگرانی میں ٹف ٹائلز کی تنصیب، ناجائز تجاوزات کا خاتمہ
کلورکوٹ (نمائندہ دنیا)کلورکوٹ شہر میں بیوٹیشن پروگرام کے تحت شہر کی خوبصورتی اور بنیادی ڈھانچے کی بہتری کا کام تیزی سے جاری ہے ۔ اسسٹنٹ کمشنر کلورکوٹ محمد عارف انجم کی براہِ راست نگرانی میں لاری اڈہ سے مین بازار اور ریلوے پھاٹک تک سڑک کے دونوں اطراف ترقیاتی کاموں میں تیزی آئی ہے ۔پروگرام کے تحت سب سے پہلے ناجائز تجاوزات کا مکمل خاتمہ کروایا گیا، جس کے بعد لاری اڈہ پر میونسپل کمیٹی کی دکانوں کے سامنے سڑک پر موجود رکاوٹیں دور کر دی گئیں۔
اب مذکورہ علاقوں میں یکساں رنگوں کے ساتھ ایم سی شاپس کی تزئین و آرائش کی جارہی ہے جبکہ بہترین معیار کی ٹف ٹائلز بچھانے کا کام بھی جاری ہے ، جس سے شہر کا حسن نمایاں طور پر بڑھ گیا ہے ۔اسی طرح جمیل پارک کی پرانی دیوار کو مسمار کرکے نئی خوبصورت دیوار کی تعمیر بھی تیزی سے جاری ہے ۔ لاری اڈہ سے ریلوے پھاٹک تک فٹ پاتھ اور ٹف ٹائلز کی تنصیب کے لیے کھدائی کا عمل بھی مکمل رفتار سے جاری ہے ۔شہریوں نے بیوٹیشن پروگرام کے تحت جاری کاموں پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے اسے شہر کی دیرینہ ضرورت قرار دیا ہے ۔