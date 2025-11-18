صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کندیاں کا سلاٹر ہاؤس کئی سال سے غیر فعال، بیمار جانوروں کا گوشت فروخت،عوام پریشان

  • سرگودھا
کندیاں کا سلاٹر ہاؤس کئی سال سے غیر فعال، بیمار جانوروں کا گوشت فروخت،عوام پریشان

کندیاں (نمائندہ دُنیا)کندیاں شہر میں قائم واحد سلاٹر ہاؤس کئی سال سے غیر فعال ہے جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بعض قصاب گھروں میں بیمار اور لاغر جانوروں کو ذبح کرکے عوام میں بیماریاں پھیلانے کا باعث بن رہے ہیں۔

شہریوں کے مطابق مذبحہ خانہ عملی طور پر بند ہونے کے باوجود اس پر لاکھوں روپے کے بوگس بل نکلوائے گئے ہیں جبکہ انتظامیہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے ۔عوام نے مطالبہ کیا ہے کہ میونسپل انتظامیہ سلاٹر ہاؤس کے تمام بلوں کا کسی غیرجانبدار ادارے سے مکمل آڈٹ کروائے ، ذمہ دار عناصر کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور مذبحہ خانے کو فوری طور پر فعال بنایا جائے تاکہ عوام صحت مند اور محفوظ گوشت خرید سکیں۔

