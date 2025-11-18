صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

40روز تک باجماعت نماز کی ادائیگی پر سائیکل سمیت دیگر انعامات تقسیم

  • سرگودھا
بھیرہ (نامہ نگار)جامع مسجد عمر، محلہ شیخانوالہ بھیرہ کی انتظامیہ نے دینی تربیت کے فروغ کے لیے ایک مثالی اور قابلِ تقلید سلسلہ شروع کیا ہے ۔ انتظامیہ نے اعلان کیا تھا کہ جو بچہ چالیس روز تک باجماعت نماز تکبیرِ اولیٰ کے ساتھ ادا کرے گا، اسے انعام کے طور پر سائیکل دی جائے گی۔

مسجد کمیٹی کی سخت نگرانی میں دو درجن سے زائد بچوں نے اس مقابلے میں حصہ لیا۔ چالیس دن تک تسلسل کے ساتھ بہترین کارکردگی دکھانے پر سکالر انتظار احمد اسد کے بیٹوں احمد علی اور اسداللہ نے یہ اعزاز حاصل کیا، جنہیں خوبصورت سائیکلیں انعام میں دی گئیں۔دیگر بچوں کی حوصلہ افزائی کیلئے کرکٹ، بیڈمنٹن اور دیگر کھیلوں کا سامان بھی تقسیم کیا گیا۔ 

