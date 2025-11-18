ڈپٹی کمشنر بھکر کا ڈی سی آفس کمپلیکس کی مختلف برانچز کا اچانک دورہ
بھکر(ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈپٹی کمشنر محمد اشرف کا دفتری اوقات کار کے مطابق صبح ڈی سی آفس کمپلیکس کی مختلف برانچز کا اچانک دورہ۔انہوں نے دفاتر میں افسران و اہلکاروں کی بروقت حاضری کو ہرصورت یقینی بنانے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ۔۔۔
دفتری اوقات کی پابندی سے سائلین کو غیر ضروری انتظار کی زحمت سے بچایا جا سکتا ہے ۔ڈپٹی کمشنر نے واضح کیا کہ شہریوں کے ڈی سی آفس سے متعلقہ امور میں بلاوجہ تاخیر کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی اور اس سلسلہ میں سست روی یا غفلت برتنے والوں کیخلاف ضروری کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل ڈاکٹر ارشد وٹو بھی ان کے ہمراہ تھے ۔