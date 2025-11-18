اسسٹنٹ کمشنر پپلاں کا شہر کا دورہ، گرین بیلٹ اور صفائی کے انتظامات کا جائزہ
کندیاں (نمائندہ دُنیا)وزیراعلیٰ پنجاب مریم نوازکے ویژن کے مطابق ڈپٹی کمشنر میانوالی اسد عباس مگسی کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر پپلاں محمد ظفر اقبال نے شہر کا دورہ کیا۔انہوں نے گرین بیلٹ کی تزئین و آرائش اور صفائی ستھرائی کے نظام کا تفصیلی جائزہ لیا۔اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر نے عملہ صفائی کو ہدایت کی کہ صفائی ستھرائی کے کام میں مزید بہتری لا کر شہر کو صاف ستھرا بنانے کے لیے مؤثر اقدامات جاری رکھے جائیں۔
