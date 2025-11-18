صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کندیاں (نمائندہ دُنیا)وزیراعلیٰ پنجاب مریم نوازکے ویژن کے مطابق ڈپٹی کمشنر میانوالی اسد عباس مگسی کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر پپلاں محمد ظفر اقبال نے شہر کا دورہ کیا۔انہوں نے گرین بیلٹ کی تزئین و آرائش اور صفائی ستھرائی کے نظام کا تفصیلی جائزہ لیا۔اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر نے عملہ صفائی کو ہدایت کی کہ صفائی ستھرائی کے کام میں مزید بہتری لا کر شہر کو صاف ستھرا بنانے کے لیے مؤثر اقدامات جاری رکھے جائیں۔

