  • سرگودھا
میانوالی (نامہ نگار )تھانہ مکڑوال پولیس کی کاروائی، ملزم گرفتار، اسلحہ آتشیں بندوق 12بور رپیٹر کلاشنکوف نما برآمد، مقدمہ درج،ڈی پی او میانوالی کیپٹن(ر)رائے محمد اجمل کی ہدایات پر غیر قانونی اسلحہ رکھنے والوں کیخلاف کاروائی کرتے ہوئے تھانہ مکڑوال نے دوران چیکنگ ملزم محمد ایوب سے بندوق 12بور برآمد کرلی۔ جس کا کوئی اجازت نامہ یا لائسنس پیش نہیں کر سکا۔ملزم کو حراست میں لیکر تھانہ مکڑوال میں مقدمہ درج کر لیا۔

