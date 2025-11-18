صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نمبردار کونسل پنجاب کے صدر چو دھری حاجی احمد پنجوتھہ کا تحصیل کمپلیکس بھیرہ کا دورہ

  • سرگودھا
بھیرہ (نامہ نگار) نمبردار کونسل پنجاب کے صدر چو دھری حاجی احمد پنجوتھہ نے تحصیل کمپلیکس بھیرہ کا دورہ کیا اور مقامی نمبرداران سے ملاقات کی۔ اس موقع پر نمبردار سردار محمود منور خان ایڈووکیٹ، تحصیل صدر حکیم میاں طاہر اقبال وڑائچ، طاہر عباس عاقل، تاریم اظہر ہاشمی، امتیاز الحسن سمیت دیگر نمبرداران بھی موجود تھے ۔ ۔

حاجی احمد پنجوتھہ نے کہا کہ نمبرداران سرکاری واجبات کی وصولی اور انتظامی امور میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، لہٰذا حکومت ان کے مسائل کے حل اور بنیادی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنائے ۔بعد ازاں نمبرداران کے ایک وفد نے حکیم میاں طاہر اقبال وڑائچ کی قیادت میں تحصیلدار بھیرہ رانا قمر عباس سے ملاقات کی۔

