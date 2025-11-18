ویکسی نیشن کا 100ہدف ہر قیمت پر حاصل کیا جائے ،محمد اشرف
ریفیوزل کیس سامنے آئے تو فوری متعلقہ تحصیل کے اسسٹنٹ کمشنر سے رابطہ کیا جائے
بھکر(ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈپٹی کمشنر محمد اشرف نے خسرہ اور روبیلا سے بچاؤ کی 12روزہ قومی ویکسی نیشن مہم کا باقاعدہ آغاز ڈی ایچ کیو ہسپتال بھکر میں ایک بچے کو حفاظتی ویکسین پلا کر کیا۔اس موقع پر سی ای او صحت و آبادی ڈاکٹر مظہر عباس بلوچ،ایم ایس ڈی ایچ کیو ڈاکٹر احسان اﷲ خان سمیت محکمہ صحت کے افسران بھی موجود تھے ۔سی ای او صحت وآبادی ڈاکٹر مظہر عباس بلوچ نے ڈپٹی کمشنر کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ ضلع بھر میں 2 لاکھ سے زائد بچوں کو خسرہ اور روبیلا سے بچاؤ کی ویکسین لگائی جائے گی ،213 خصوصی ویکسی نیشن ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں ،ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ مہم کو کامیاب بنانے کیلئے تمام ضروری اقدامات اور انتظامات کو ہر صورت یقینی بنایا جائے ۔
انہوں نے ہدایت کی کہ ہدف کا 100 فیصد حصول ہر قیمت پر یقینی بنایاجائے اور ہیلتھ ٹیموں کی مانیٹرنگ باقاعدگی سے جاری رکھی جائے ۔ڈپٹی کمشنر نے والدین سے بھی اپیل کی کہ وہ اپنے بچوں کو خسرہ و روبیلا جیسے خطرناک امراض سے محفوظ رکھنے کیلئے ویکسی نیشن ٹیموں کے ساتھ بھرپور تعاون کریں اور اپنے بچوں کو ویکسین کے قطرے لازمی پلوائیں۔ ڈپٹی کمشنر نے ہیلتھ انتظامیہ کو ہدایت کی کہ مہم کے دوران اگر کوئی ریفیوزل کیس سامنے آئے تو فوری طور پر متعلقہ تحصیل کے اسسٹنٹ کمشنر سے رابطہ کیا جائے تاکہ ضلع میں 6ماہ سے 5سال تک کی عمر کا کوئی بھی بچہ حفاظتی ویکسین سے محروم نہ رہے ۔