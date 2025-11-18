صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)قتل کے مقدمہ میں مطلوب اشتہاری مجرم گرفتار کر لیا گیا،بتایا جاتا ہے کہ تھانہ بھلوال سٹی پولیس نے قتل کے مقدمہ میں مطلوب اشتہاری مجرم قاسم عرف قاسو کو گرفتار کر لیا گیا گرفتار اشتہاری مجرم کے خلاف باضابطہ قانونی کارروائی شروع کرتے ہوئے تفتیش کی جا رہی ہے ۔

