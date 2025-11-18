صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دین محمدی اور قرآن وسنت کو اجاگر کرنا ہو گا ،حافظ عبدالکریم

  • سرگودھا
دین محمدی اور قرآن وسنت کو اجاگر کرنا ہو گا ،حافظ عبدالکریم

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)مرکزی جمعیت اہلحدیث پاکستان کے امیر حافظ عبدالکریم نے کہا کہ عدل و انصاف کے لئے قول و فعل تضاد کو ختم کر کے دین محمدی اور قرآن وسنت کو اجاگر کرنا ہو گا اور ملک میں امن وامان کے لئے پوری قوم کو سیسہ پلائی دیوار بن کر افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑا ہونا ہے ۔

اہلحدیث کے مشن کے فروغ کے لئے پنجاب کو تین حصوں میں تقسیم کرنے سے مثبت نتائج برآمد ہو رہے ہیں۔ مرکز شمالی پنجاب میں امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث کا اہم اجلاس مہمان خصوصی مرکزی امیر سنیٹر حافظ عبد الکریم کی زیر صدارت منعقد ہوا ،مولانا ڈاکٹر علی محمد ابوتراب، مولانا قاری صہیب احمد میر محمدی، حفظہ اﷲ، مولانا عتیق الرحمن شاہ،عبد الستار حامد، دیگرنے شرکت کر کے علاقائی کارکردگی رپورٹس پیش کی ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پاکستانی سیاست اور مڈل کلاس
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
خزاں کے رنگ اور کولاژ
خالد مسعود خان
سلمان غنی
افغانستان مسئلہ کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
جیو اکنامکس کا قومی وژن
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
اعظم گڑھ کا ایک قابلِ فخر فرزند
نسیم احمد باجوہ
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ …(2)
حافظ محمد ادریس