دین محمدی اور قرآن وسنت کو اجاگر کرنا ہو گا ،حافظ عبدالکریم
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)مرکزی جمعیت اہلحدیث پاکستان کے امیر حافظ عبدالکریم نے کہا کہ عدل و انصاف کے لئے قول و فعل تضاد کو ختم کر کے دین محمدی اور قرآن وسنت کو اجاگر کرنا ہو گا اور ملک میں امن وامان کے لئے پوری قوم کو سیسہ پلائی دیوار بن کر افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑا ہونا ہے ۔
اہلحدیث کے مشن کے فروغ کے لئے پنجاب کو تین حصوں میں تقسیم کرنے سے مثبت نتائج برآمد ہو رہے ہیں۔ مرکز شمالی پنجاب میں امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث کا اہم اجلاس مہمان خصوصی مرکزی امیر سنیٹر حافظ عبد الکریم کی زیر صدارت منعقد ہوا ،مولانا ڈاکٹر علی محمد ابوتراب، مولانا قاری صہیب احمد میر محمدی، حفظہ اﷲ، مولانا عتیق الرحمن شاہ،عبد الستار حامد، دیگرنے شرکت کر کے علاقائی کارکردگی رپورٹس پیش کی ۔