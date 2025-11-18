صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹک ٹاکر پر زیادتی کامقدمہ،پھر منحرف،خاتون ،گواہ گرفتار

متاثرہ نورین منظور نے شاہد اور مجاور کے خلاف مقدمہ درج کروایا تھا عدالت کے روبرو بیانات سے مکرنے پر ملزموں کیخلاف مقدمہ درج

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ریپ کا جھوٹا مقدمہ درج کروانے پر خاتون اور گواہان کو حراست میں لے لیا گیا، بتایا جاتا ہے کہ نورین منظور نے ریپ کی دفعات کے تحت تھانہ سیٹلائٹ ٹاؤن میں ٹک ٹاکر شاہد اور مجاور کے خلاف مقدمہ درج کروایا تھا،بعدازاں مدعیہ مقدمہ اور گواہان نے عدالت کے روبرو اپنے اپنے بیانات سے انحراف کیامقامی پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے مدعیہ اور گواہان ہاشم، شہباز کے خلاف مقدمہ درج کرکے انہیں حراست میں لے لیا مزید کاروائی جاری ہے ۔

