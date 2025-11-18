مو ثر معاشی پا لیسیوں کے با عث معیشت بہتری کی طرف گا مز ن ہے ، مرزافضل ا لر حمن ، شفیق ا لر حمن
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سا بق صد ر سرگودہا چمبر آف کا مر س ا ینڈانڈسٹر ی مرزافضل ا لر حمن ایگزیکٹو ممبر سرگودہا چمبر آف کا مر س ا ینڈانڈسٹر ی محمد شفیق ا لر حمن نے کہا ہے کہ۔۔۔
مو ثر معاشی پا لیسیوں کے با عث معیشت بہتری کی طرف گا مز ن ہے پا کستا ن کا رو با ر ی سرمایہ کا ر ی کیلئے موزوں ملک ہے لیکن پاکستان کو سرمایہ کا ر ی کا گڑھ بنا نے کیلئے سرمایہ کا ر و ں کو مر ا عات اور ریلیف د ینے کی ضرورت ہے موجو د ہ حا لا ت میں حکو مت اگر پیداوار ی لا گت میں کمی کو یقینی بنا نے کیلئے اقدا ما ت ا ٹھا ئے تو ا س سے پا کستا نی معیشت کو بہت ز یا د ہ فا ئد ہ ہو گا ا س لیے حکو متی سطح پر کا ر و با ر ی برادر ی کیلئے ریلیف نا گز یر ہو چکا ہے ۔