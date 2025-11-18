صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

3 منشیات فروش رنگے ہاتھوں گرفتارکر لئے گئے ، مقدمات درج

  • سرگودھا
3 منشیات فروش رنگے ہاتھوں گرفتارکر لئے گئے ، مقدمات درج

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)تھانہ کوٹ مومن پولیس کا منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری 3 منشیات فروش رنگے ہاتھوں گرفتارکر لئے گئے ترجمان ضلعی پولیس اظہر حیات کے مطابق گرفتار ملزم گل باز سے چرس 01 کلو 140 گرام، ملزم اکرام سے چرس 01 کلو 200 گرام اور ملزم عتیق سے چرس 520 گرام برآمدہوا، منشیات فروشوں کے خلاف الگ الگ مقدمات درج کر کے ان کے خلاف باضابطہ قانونی کاروائی شروع کردی گئی ہے ۔

