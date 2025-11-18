دوماڈرن بی کلاس جنرل بس سٹینڈز کا منصوبہ ٹھپ ہوگیا
ابتدائی طور پر حائل رکاو ٹیں دور ہو سکیں اور نہ ہی فنڈز مختص ہو سکے
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)شہر میں ٹریفک کے دباؤ کو کم کرنے کیلئے دوماڈرن بی کلاس جنرل بس سٹینڈز بنانے کا منصوبہ ابتدائی امور کی رکاوٹوں اور فنڈز کی عدم دستیابی کے باعث ٹھپ ہو گیا ہے ، ذرائع کے مطابق ایک طرف تو شہر میں ٹریفک کے کنٹرول کے حوالے سے انتظامیہ ایک عرصہ سے کوشاں ہے تاہم تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی اور بے ہنگم رش کی وجہ سے کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں مل رہی، اس سلسلہ میں متعدد آپشنز اور منصوبے بنائے گئے انہی میں شہر کے دو اطراف نئے بی کلاس جنرل بس اسٹینڈز بنانے کا منصوبہ بھی شامل ہے ،
جسے گزشتہ سال حتمی شکل دے کر لاہور روڈ پر 91 چوکی اور شاہین آباد روڈ پر 78 پل کے قریب مقامات کو موذوں قرار دیتے ہوئے اعلی سطحی کمیٹی تشکیل دی گئی تھی ،مگر محکمہ ریونیو اور دیگر متعلقہ شعبوں کے مابین کوارڈی نیشن نہ ہونے کے باعث ابتدائی طور پر حائل رکاوٹوں دور نہیں ہو سکیں اور نہ ہی فنڈز مختص کئے جا سکے ، اور منصوبہ کی فائل اب الماری کی زینت بن کر رہ گئی ہے ،جبکہ شہر میں بے ہنگم ٹریفک کی بگڑتی ہوئی صورتحال باعث تشویش ہی نہیں انتظامی اداروں کے کنٹرول سے باہر ہوتی جا رہی ہے ۔