موٹرسائیکل سوار نوجوان کھڑی ٹرالی سے ٹکرا کر جاں بحق
نوجوان افتخار اپنے گھر ساہیوال کے محلہ سلطان ٹاون میں واپس آ رہا تھا اعواناں والی پل کے قریب حادثہ،ٹی ایچ کیو ہسپتال منتقل،جانبر نہ ہو سکا
ساہیوال/ سرگودھا(نمائندہ دنیا) ساہی وال فاروقہ روڈ اعوناں والی پل کے قریب موٹرسائیکل سوار نوجوان سڑک پر کھڑی ٹرالی سے ٹکرا کر جاں بحق ہو گیا۔موٹر سائیکل سوار نوجوان افتخار اپنے گھر ساہیوال کے محلہ سلطان ٹاون میں واپس آ رہا تھا کہ اعواناں والی پل کے قریب سڑک کنارے اینٹوں سے بھری ٹرالی سے ٹکرا کر شدید زخمی ہو گیا تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال ساہیوال میں چل بسا۔