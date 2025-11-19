صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

موٹرسائیکل سوار نوجوان کھڑی ٹرالی سے ٹکرا کر جاں بحق

  • سرگودھا
موٹرسائیکل سوار نوجوان کھڑی ٹرالی سے ٹکرا کر جاں بحق

نوجوان افتخار اپنے گھر ساہیوال کے محلہ سلطان ٹاون میں واپس آ رہا تھا اعواناں والی پل کے قریب حادثہ،ٹی ایچ کیو ہسپتال منتقل،جانبر نہ ہو سکا

 ساہیوال/ سرگودھا(نمائندہ دنیا) ساہی وال فاروقہ روڈ اعوناں والی پل کے قریب موٹرسائیکل سوار نوجوان سڑک پر کھڑی ٹرالی سے ٹکرا کر جاں بحق ہو گیا۔موٹر سائیکل سوار نوجوان افتخار اپنے گھر ساہیوال کے محلہ سلطان ٹاون میں واپس آ رہا تھا کہ اعواناں والی پل کے قریب سڑک کنارے اینٹوں سے بھری ٹرالی سے ٹکرا کر شدید زخمی ہو گیا تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال ساہیوال میں چل بسا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

معیار پر سمجھوتہ نہیں،تعمیراتی کام وقت پر مکمل کئے جائیں،علیم خان

عوامی خدمت کیلئے جدید ٹیکنالوجی، اصلاحات ضروری، آئی جی

نجی سکول میں سالانہ تقسیم انعامات کی تقریب، بچوں کی بہترین پرفارمنس

چین کی سنٹرل ساؤتھ یونیورسٹی میں بین الاقوامی کلچرل فیسٹیول

اسلام آباد فوڈ اتھارٹی ،15ہزار لٹرمضر صحت دودھ تلف

اسلام آباد، گاڑیوں پر ایم ٹیگ لگانے کیلئے 8سہولت سینٹر قائم

آج کے کالمز

ایاز امیر
جادو ٹونے کا پورا احاطہ نہیں ہوا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
Those who live by the gun
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شعلے نہیں شبنم
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جاوید حفیظ
ٹاٹ والے سکول سے سفارتی ایوانوں تک…(2)
جاوید حفیظ
محمد حسن رضا
ایف 35سعودی امریکہ ڈیل، بدلتی عالمی بساط!
محمد حسن رضا