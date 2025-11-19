صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹریفک حادثات میں ایک نوجوان جاں بحق‘ 3 افراد زخمی

  • سرگودھا
گاڑی سڑک کنارے ٹرالر سے جاٹکرائی ،عامرعباس موقع پر دم توڑ گیا

خوشاب(نمائندہ دُنیا)ٹریفک حادثات میں ایک نوجوان جاں بحق اور 3افراد زخمی ہو گئے ،بتایا گیا ہے کہ مٹھہ ٹوانہ آدھی کوٹ روڈ پر گاڑی سڑک کے کنارے کھڑے لکڑی سے لوڈ ٹرالر سے ٹکرا گئی ، حادثے میں دلیوالی ضلع بھکر کا رہائشی نوجوان عامرعباس جاں بحق ہو گیا ۔ متوفی کی میت ضلعی ہیڈ کوارٹر ہسپتال جوہر آباد منتقل کی گئی جہاں ضروری کاروائی کے بعد اسے اس کے آبائی علاقہ ضلع بھکر بھجوا دیا گیا،جمالی روڈ پر ڈھمک چوک میں دوموٹرسائیکل تیز رفتاری کے باعث آپس میں ٹکرا گئے حادثے میں دونوں موٹر سائیکلوں پر سوار تین افراد شدید زخمی ہو گئے ، حادثہ کی اطلاع ملتے ہیں ریسکیو 1122کی امدادی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں جنہوں نے 18سالہ حسیب اﷲ ،17سالہ محمدعادل اوروسیم اختر کو موقع پر ابتدائی طبی امداد مہیا کرنے کے بعد مزید علاج کیلئے ڈی ایچ کیوہسپتال جوھرآبادمنتقل کر دیا ،تشویشناک حالت کے پیش نظر حسیب اﷲ اوروسیم اخترجمالی کو الائیڈہسپتال فیصل آباد ریفر کردیاگیا ہے ۔

