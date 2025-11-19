صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کومبنگ اور سرچ آپریشنز غیر قانونی افغان باشندے گرفتار

  • سرگودھا
میانوالی(نامہ نگار/ڈسٹرکٹ رپورٹر)وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز اور آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی خصوصی ہدایات پر ڈی پی او میانوالی کیپٹن (ر) رائے محمد اجمل کی قیادت میں ضلع بھر میں کومبنگ اور سرچ آپریشنز جاری ہیں۔

حالیہ ملکی صورتحال، پی پی 87 کے ضمنی انتخابات اور سیکیورٹی انتظامات کے تناظر میں پولیس نے حساس اداروں کے تعاون سے مام سرکل کے مختلف علاقوں میں سرچ آپریشن کیا۔دوران کارروائی گھروں اور ڈیرہ جات کی تلاشی لی گئی اور افراد کی پولیس ایپ کے ذریعے بائیومیٹرک تصدیق کی گئی۔ پولیس نے صدر سرکل کے علاقے سے 5 غیر قانونی افغان باشندوں کو گرفتار کرکے ہولڈنگ سینٹر منتقل کر دیا۔ ترجمان پولیس کے مطابق ان آپریشنز کا مقصد غیر قانونی رہائش پذیر افراد کا انخلاء، جرائم پیشہ عناصر کی سرکوبی اور ضمنی انتخابات کے دوران امن و امان کو یقینی بنانا ہے۔

