صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سٹی روڈ ،کچہری بازار میں بجلی تار انڈر گرائونڈ کرنے پر کام شروع

  • سرگودھا
سٹی روڈ ،کچہری بازار میں بجلی تار انڈر گرائونڈ کرنے پر کام شروع

ٹینڈر کا عمل مکمل ،تیس کروڑ روپے کی لاگت سے بجلی کا نظام زیر زمین کیا جائیگا

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سٹی روڈ اور کچہری بازار کو ماڈل بازار بنانے کے حکومتی پروگرام کے تحت محکمہ فیسکو اپنی اپنی تنصیبات انڈر گراؤنڈ کرنے کیلئے کام شروع کر دیا ہے اس سلسلہ میں ٹینڈر کا عمل مکمل ہو چکا ہے ،تیس کروڑ کی لاگت سے ان بازاروں میں بجلی کا نظام زیر زمین بچھایا جائے گاجبکہ 39کروڑ سے ان بازاروں کی سڑکات کی تعمیر اور تزئین و آرائش کی جائے گی اس منصوبہ کے لئے سرگودھا کے بلدیاتی اداروں کے مشترکہ اکاؤنٹ سے 65کروڑ دیئے گئے ہیں جس میں سے میونسپل کارپوریشن سرگودھا اس منصوبہ کے لئے 6کروڑ دے رہی ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

معیار پر سمجھوتہ نہیں،تعمیراتی کام وقت پر مکمل کئے جائیں،علیم خان

عوامی خدمت کیلئے جدید ٹیکنالوجی، اصلاحات ضروری، آئی جی

نجی سکول میں سالانہ تقسیم انعامات کی تقریب، بچوں کی بہترین پرفارمنس

چین کی سنٹرل ساؤتھ یونیورسٹی میں بین الاقوامی کلچرل فیسٹیول

اسلام آباد فوڈ اتھارٹی ،15ہزار لٹرمضر صحت دودھ تلف

اسلام آباد، گاڑیوں پر ایم ٹیگ لگانے کیلئے 8سہولت سینٹر قائم

آج کے کالمز

ایاز امیر
جادو ٹونے کا پورا احاطہ نہیں ہوا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
Those who live by the gun
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شعلے نہیں شبنم
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جاوید حفیظ
ٹاٹ والے سکول سے سفارتی ایوانوں تک…(2)
جاوید حفیظ
محمد حسن رضا
ایف 35سعودی امریکہ ڈیل، بدلتی عالمی بساط!
محمد حسن رضا