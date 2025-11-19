سٹی روڈ ،کچہری بازار میں بجلی تار انڈر گرائونڈ کرنے پر کام شروع
ٹینڈر کا عمل مکمل ،تیس کروڑ روپے کی لاگت سے بجلی کا نظام زیر زمین کیا جائیگا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سٹی روڈ اور کچہری بازار کو ماڈل بازار بنانے کے حکومتی پروگرام کے تحت محکمہ فیسکو اپنی اپنی تنصیبات انڈر گراؤنڈ کرنے کیلئے کام شروع کر دیا ہے اس سلسلہ میں ٹینڈر کا عمل مکمل ہو چکا ہے ،تیس کروڑ کی لاگت سے ان بازاروں میں بجلی کا نظام زیر زمین بچھایا جائے گاجبکہ 39کروڑ سے ان بازاروں کی سڑکات کی تعمیر اور تزئین و آرائش کی جائے گی اس منصوبہ کے لئے سرگودھا کے بلدیاتی اداروں کے مشترکہ اکاؤنٹ سے 65کروڑ دیئے گئے ہیں جس میں سے میونسپل کارپوریشن سرگودھا اس منصوبہ کے لئے 6کروڑ دے رہی ہے ۔