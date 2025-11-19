صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تجاوزات کیخلاف گرینڈ آپریشن کے دوران متعدد دکانیں سیل

  • سرگودھا
تجاوزات کیخلاف گرینڈ آپریشن کے دوران متعدد دکانیں سیل

بھاگٹانوالہ(نمائندہ دنیا)تجاوزات کیخلاف گرینڈ آپریشن کے دوران متعدد دکانیں سیل کر دی گئیں، بھاری جرمانے عائد ،ڈسٹرکٹ آفیسر ریگولیشن رانا احمد ناصر نے پیرا فورس ٹیم کے ہمراہ بھاگٹانوالہ میں ناجائز تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن کیا۔

کارروائی کے دوران متعدد غیر قانونی تجاوزات ہٹائی گئیں جبکہ کئی دکانیں سیل کر کے مالکان پر بھاری جرمانے عائد کیے گئے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے رانا احمد ناصر کا کہنا تھا کہ شہر کی ٹریفک روانی اور عوامی سہولت کو متاثر کرنے والی تمام تجاوزات کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی۔ ان کا کہنا تھا کہ ناجائز تجاوزات کے مکمل خاتمے تک آپریشن مسلسل جاری رہے گا۔علاقہ مکینوں نے انتظامیہ کے اقدام کو سراہتے ہوئے امید ظاہر کی کہ اس عمل سے شہر میں صفائی ستھرائی اور ٹریفک نظام میں بہتری آئے گی۔

