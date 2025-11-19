صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل خوشاب کا کلمہ چوک ریڑھی ماڈل بازار کا دورہ

  • سرگودھا
خوشاب(نمائندہ دُنیا)ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل خوشاب غزالہ کنول نے خوشاب کلمہ چوک ریڑھی ماڈل بازار کا دورہ کیا اس موقع پر انکروچمنٹ آفیسر بھی موجود تھے۔

 ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل خوشاب غزالہ کنول نے ماڈل ریڑھی بازار میں سبزی اورفروٹ کی کوالٹی اور پرائس کا جائزہ لیا اور ہدایت کی کہ سرکاری نرخوں پر عملدرآمد یقینی بنائیں اور عوام کو ریلیف فراہم کیا جائے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل خوشاب نے صفائی انتظامات کا بھی جائزہ لیا انکروچمنٹ آفیسر نے بتایا کہ تجاوزات پر زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی گئی ہے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل خوشاب غزالہ کنول نے خوشاب، سرگودہا،میانوالی روڈ پر صفائی کے انتظامات اور جاری کاموں کا جائزہ لیا علاوہ ازیں گرین بیلٹ پر شجر کاری مہم کے حوالے سے لگائے گئے پودوں کا معائنہ کیا۔

