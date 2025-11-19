22 سالہ نوجوان کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا،ملزم فرار
قتل کی دیرینہ دشمنی پر مخالفین نے سلیمان لک کو کو موت کے گھاٹ اتارا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)قتل کی دشمنی پرآتشیں اسلحہ سے مسلح افراد نے 22 سالہ نوجوان کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا اور فرار ہو گئے پولیس کے مطابق بھلوال روڈ پر تھانہ جھال چکیاں کی حدود ماڑی کے قریب قتل کی دیرینہ دشمنی پرآتشیں اسلحہ سے مسلح افراد نے 22 سالہ نوجوان سلیمان لک کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا اور فرار ہو گے مقتول کا ایک بھائی پہلے مقدمہ قتل میں جیل میں بند اور بڑا بھائی ضمانت پر ہے ، بتایا جاتا ہے کہ سابقہ قتل کے وقت مقتول سلیمان بیرون ملک مقیم تھا، نعش ہسپتال منتقل کر کے پو سٹمارٹم کے بعد ورثاء کے سپرد کر دی اور مصروف تفتیش ہے ۔