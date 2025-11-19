صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

22 سالہ نوجوان کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا،ملزم فرار

  • سرگودھا
22 سالہ نوجوان کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا،ملزم فرار

قتل کی دیرینہ دشمنی پر مخالفین نے سلیمان لک کو کو موت کے گھاٹ اتارا

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)قتل کی دشمنی پرآتشیں اسلحہ سے مسلح افراد نے 22 سالہ نوجوان کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا اور فرار ہو گئے پولیس کے مطابق بھلوال روڈ پر تھانہ جھال چکیاں کی حدود ماڑی کے قریب قتل کی دیرینہ دشمنی پرآتشیں اسلحہ سے مسلح افراد نے 22 سالہ نوجوان سلیمان لک کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا اور فرار ہو گے مقتول کا ایک بھائی پہلے مقدمہ قتل میں جیل میں بند اور بڑا بھائی ضمانت پر ہے ، بتایا جاتا ہے کہ سابقہ قتل کے وقت مقتول سلیمان بیرون ملک مقیم تھا، نعش ہسپتال منتقل کر کے پو سٹمارٹم کے بعد ورثاء کے سپرد کر دی اور مصروف تفتیش ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سیالکوٹ : 1ارب کے 22 ترقیاتی منصوبوں کی منظوری

بلاول بھٹو زرداری سے امتیاز صفدر وڑائچ کی ملاقات ،پارٹی امور پر تبادلہ خیال

بدل دو نظام ،اسلامی لائیرز موومنٹ کا کچہری میں کیمپ

پھالیہ:محنت کش کو قتل کر کے لاش نہر کنارے پھینک دی

جامعۃ الامین میں فارغ التحصیل قرا کرام کی دستار بندی

سیالکوٹ:رواں برس 1200 حادثات ، 100 افراد جاں بحق

آج کے کالمز

ایاز امیر
جادو ٹونے کا پورا احاطہ نہیں ہوا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
Those who live by the gun
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شعلے نہیں شبنم
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جاوید حفیظ
ٹاٹ والے سکول سے سفارتی ایوانوں تک…(2)
جاوید حفیظ
محمد حسن رضا
ایف 35سعودی امریکہ ڈیل، بدلتی عالمی بساط!
محمد حسن رضا