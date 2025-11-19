فارم 47حکمرا ن ہر محاذ پر بری طرح نا کا م ہو چکے ہیں، ندیم اکرم چیمہ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سابق ٹکٹ ہولڈر پی ٹی آئی ندیم اکرم چیمہ ایڈووکیٹ نے کہا ہے کہ 27ویں ترمیم کے خلا ف پاکستان تحریک انصاف وکلا اور دیگر ا پو ز یشن جماعتوں کا احتجاج شروع ہو چکا ہے۔۔۔
ہر جمعہ کو مظا ہر ے کیے جا ئیں گے حکو مت کو اگر نہ گر ا یا گیا تو جمہوریت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا ا س لیے پا کستا ن تحریک انصاف آ ئین قا نو ن اور جمہور یت کے لیے ا ب کسی بھی قر با نی سے دریغ نہ کر ے گی فارم 47حکمرا ن ہر محاذ پر بری طرح نا کا م ہو چکے ہیں ملک میں حکو متی ر ٹ نا م کی کو ئی چیز نہیں غربت بے ر و ز گاری اور مہنگا ئی عرو ج پر پہنچ چکی ہے۔