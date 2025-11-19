یونیورسٹی روڈ پر حادثات ،انڈر پاس یافلائی اوور ناگزیر قرار
منصوبہ گزشتہ 5 سال سے التواء کا شکار،تعمیر کے اخراجات دوگنا ہو چکے
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ٹریفک پولیس نے یونیورسٹی روڈ پر آمد و رفت کے بڑھتے ہوئے دباؤ اورچھٹی کے وقت حادثات کی روک تھام کے لئے مین گیٹ کے سامنے انڈر بائی پاس یا فلائی اوورکی تعمیر ناگزیر قرار دیدی، ذرائع کے مطابق یہ منصوبہ گزشتہ 5 سالوں سے التواء کا شکار چلا آ رہا ہے ، جسکی وجہ سے اٹھنے والے اخراجات بھی دوگنا ہو گئے ہیں، یونیورسٹی روڈ پر ٹریفک کا دباؤ زیادہ ہونے سے چھٹی کے اوقات میں عملہ اور طالبعلموں کو سڑک کراس کرنے میں دشواری پیش آتی ہے ، اور بعض اوقات تیز رفتار گاڑی کی زد میں آ کر زخمی ہو جاتے ہیں، اس لیے مین گیٹ کے سامنے انڈر بائی پاس یا پیڈ سٹیرین پل تعمیر کروانے کی سفارشات یونیورسٹی انتظامیہ کی جانب سے متعدد مرتبہ پہلے بھی بھجوائی جا چکی ہے تاہم فنڈز جاری نہ ہونے کی وجہ سے منصوبہ التواء کا شکار ہے ، انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اس سلسلہ میں متعدد بار یادہانی کیلئے مراسلے جاری کیے گئے ہیں، لیکن تا حال کوئی جواب نہیں ملا ہے ، جبکہ ٹریفک حکام کے مطابق یونیورسٹی کے مرکزی دروازے پرٹریفک کنٹرول میں مشکلات بڑھتی جا رہی ہے جس کی روک تھام کیلئے انڈر پاس یا فلائی اوور کی فوری تعمیر ناگزیر ہے ۔