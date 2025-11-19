پیپلزپارٹی کا یو م تاسیس روایتی جوش وخر و ش سے منایا جائیگا،شیخ کامران شہزاد
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سٹی سیکرٹر ی اطلاعات شیخ کا مر ا ن شہزاد نے کہا ہے کہ 30نو مبر کو پا کستا ن پیپلزپارٹی کا یو م تاسیس روائتی جوش وخر و ش اور جذ بے کے ساتھ منا یا جا ئے گا۔۔۔
اس مو قع پر کا ر کنا ن قومی پر چم اور پیپلزپارٹی کے جھنڈے ا ٹھا کر قائدین کے ساتھ اظہار یک جہتی کریں گے یو م تاسیس کے حوا لہ سے مختلف تقار یب کا انعقاد کیا جا ئے گا جس میں پا رٹی کی آئین کی با لا دستی جمہور یت کی بقا اور عوامی حقوق کی جد و جہد کو ا جا گر کیا جا ئے گا شہدا ء کی جماعت پیپلزپارٹی کی بنیا د شہید ذوالفقارعلی بھٹو نے رکھی تھی آ ج یہ جماعت پا کستا ن کی سب سے بڑی جمہور ی قوت بن چکی ہے۔