ماڈل ریڑھیاں بنا کر میونسپل کارپوریشن سرگودھا کے حوالے کر نے کا کا م شروع

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)حکومت پنجاب کی ہدایت پر ڈسٹرکٹ کونسل سرگودھا نے ماڈل ریڑھیاں بنا کر میونسپل کارپوریشن سرگودھا کے حوالے کرنا شروع کر دی ہیں۔۔۔

 ضلع کونسل سرگودھا آٹھ کروڑ کی لاگت سے ضلع بھر کر لئے مجموعی طور پر 432 ماڈل ریڑھیاں بنا رہی ہے جس میں سے 50ماڑل ریڑھیاں شہر میں مسجد شہداء اور سیٹلائٹ ٹاؤن میں لگائی جارہی ہے تحصیل سرگودھا کو108جبکہ باقی دیگر تحصیلوں کو 54-54 ریڑھیاں دی جائینگی جو اہم مقامات پر لگائی جائینگی جس کی کوئی قیمت نہیں لی جائے گی۔

