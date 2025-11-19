سرگودھا یونیورسٹی کے انچارج تعلقاتِ عامہ محمد عثمان کو لیڈرشپ ایوارڈ سے نوازا گیا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) بہترین کارکردگی پر سرگودھا یونیورسٹی کے انچارج تعلقاتِ عامہ محمد عثمان کو لیڈرشپ ایوارڈ 2025ء دیا گیا۔
جس کے لئے منعقدہ تقریب کے مہمان خصوصی وفاقی وزیر پبلک افیئرز رانا مبشر اقبال کے ہمراہ ڈاکٹر اظہار خان،سید نسیم نقوی اور مبشر لقمان تھے ۔جنہوں نے زندگی کے مختلف شعبوں تعلیم، تجارت اور سماجی خدمات میں غیر معمولی کارکردگی میڈیا پر لیڈر شپ ایوارڈ دئیے جن سرگودھا یونیورسٹی کے انچارج تعلقات عامہ محمد عثمان کو اپنے شعبہ میں غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے پر لیڈر شپ ایوارڈ 2025 دیا گیا۔