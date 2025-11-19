بلڈ پر یشر ’’ خاموش قاتل ‘‘،بغیر علامات کے بڑھتا رہتا،ڈاکٹر
باقاعدگی سے بلڈ پریشر چیک کروانا ضروری ہے ، ڈاکٹر مزمل ،مذاکرے سے خطاب
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ہائی بلڈ پریشر ایک خاموش قاتل کے موضوع پر منعقدہ مذاکرہ سے خطاب کرتے ہوئے سینئر نیفرالوجیسٹ پروفیسر ڈاکٹر مزمل ریاض ملک نے بتایا کہ ہائی بلڈ پریشر کی اکثر کوئی خاص علامات نہیں ہوتی ہیں، لیکن جب یہ شدید ہو جاتا ہے تو سر درد، سانس لینے میں دشواری، ناک سے خون بہنا، سینے میں درد، دھندلا پن اور دل کی دھڑکن میں بے ترتیبی جیسی علامات ظاہر ہو سکتی ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ ’’خاموش قاتل‘‘ کہلاتا ہے کیونکہ یہ طویل عرصے تک بغیر کسی علامت کے بڑھتا رہتا ہے ۔ چونکہ ہائی بلڈ پریشر کی کوئی واضح علامات نہیں ہوتیں، اس لیے باقاعدگی سے بلڈ پریشر چیک کروانا بہت ضروری ہے ۔ خاص طور پر اگر آپ کو ہائی بلڈ پریشر کے خطرے والے عوامل ہیں تو اس کی باقاعدگی سے جانچ کروانی چاہیے ۔