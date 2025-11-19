بچوں کو بیماریوں سے محفوظ ر کھنے کیلئے حفاظتی ٹیکے ضرور لگوائے جا ئیں ،ڈاکٹر سکندر حیات
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) صدر پی ایم اے ڈاکٹر سکندر حیات وڑائچ نے کہا ہے کہ بچوں کو مختلف بیماریوں سے محفوظ ر کھنے کیلئے انہیں حفاظتی ٹیکے لگوا ئے جا ئیں۔۔۔
انسداد خسر ہ اور روبیلا کی مہم خو ش آئند ہے والدین اپنے بچوں کو ویکسینیشن مرا کز پر لے کر جا ئیں اور حفاظتی ٹیکے لگوا ئیں کیونکہ حفاظتی ٹیکے لگوا کر بچوں کو مختلف بیمار یو ں سے محفوظ ر کھا جا سکتا ہے حکو متی سطح پر حفاظتی ٹیکوں کیلئے اقدا ما ت ہر حوا لہ سے خو ش آئند ہیں۔