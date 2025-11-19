صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بچوں کو بیماریوں سے محفوظ ر کھنے کیلئے حفاظتی ٹیکے ضرور لگوائے جا ئیں ،ڈاکٹر سکندر حیات

  • سرگودھا
بچوں کو بیماریوں سے محفوظ ر کھنے کیلئے حفاظتی ٹیکے ضرور لگوائے جا ئیں ،ڈاکٹر سکندر حیات

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) صدر پی ایم اے ڈاکٹر سکندر حیات وڑائچ نے کہا ہے کہ بچوں کو مختلف بیماریوں سے محفوظ ر کھنے کیلئے انہیں حفاظتی ٹیکے لگوا ئے جا ئیں۔۔۔

انسداد خسر ہ اور روبیلا کی مہم خو ش آئند ہے والدین اپنے بچوں کو ویکسینیشن مرا کز پر لے کر جا ئیں اور حفاظتی ٹیکے لگوا ئیں کیونکہ حفاظتی ٹیکے لگوا کر بچوں کو مختلف بیمار یو ں سے محفوظ ر کھا جا سکتا ہے حکو متی سطح پر حفاظتی ٹیکوں کیلئے اقدا ما ت ہر حوا لہ سے خو ش آئند ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ریلوے سٹیشن کے علاقے کی بہتری کا منصوبہ تاخیر کا شکار

فلٹرڈ پانی کی چیکنگ فوڈ اتھارٹی کی رہنمائی میں کرنیکامعاہدہ

مختلف سکیموں ، کنٹرولڈ ایریا میں آپریشن ، 34املاک سربمہر

تبدیلی تفتیش فرسٹ بورڈ کااجلاس

پی آئی ٹی بی اور پی ایم یو کے درمیان ایم او یو پر دستخط

سبق یاد نہ ہونے پر استاد کا 10 سالہ بچے پر بہیمانہ تشدد

آج کے کالمز

ایاز امیر
جادو ٹونے کا پورا احاطہ نہیں ہوا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
Those who live by the gun
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شعلے نہیں شبنم
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جاوید حفیظ
ٹاٹ والے سکول سے سفارتی ایوانوں تک…(2)
جاوید حفیظ
محمد حسن رضا
ایف 35سعودی امریکہ ڈیل، بدلتی عالمی بساط!
محمد حسن رضا