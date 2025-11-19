بڑھتی ہو ئی بے ر و ز گا ر ی اور مہنگا ئی حکو مت کے لیے ایک چیلنج :سید حسنین شاہ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سیاسی و سماجی رہنماء سید حسنین شاہ نے کہا ہے کہ ملک میں بڑھتی ہو ئی بے ر و ز گا ر ی اور مہنگا ئی حکو مت کے لیے ایک چیلنج بن چکی ہے۔۔۔
سا لا نہ لا کھوں کی تعداد میں تعلیم مکمل کر نے وا لے نوجوا ن بے ر و ز گا ر پھر ر ہے ہیں تعلیم یا فتہ نوجوا نو ں کو ر وزگا ر کی فراہمی ریاست کی ذمہ د ار ی ہے ضرورت ا س امر کی ہے کہ حکومتی سطح پر نوجوا نو ں کو ر وزگا ر کی فراہمی کیلئے اقدا ما ت کیے جا ئیں تا کہ باصلا حیت اور تعلیم یافتہ نوجوا ن بھرپور طریقہ سے اپنی تعلیمی صلا حیتوں کا اظہار کر سکیں۔