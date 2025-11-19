صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فیسکو بجلی چوری والے علاقوں کی نشاندہی کرے ،آر پی او

  • سرگودھا
استغاثہ ملتے ہی ایف آئی آر درج کرنے ،چوروں کو سخت سزائیں دلائی جائیں بجلی چوری قومی وسائل کا نقصان ،معاشی بہتری کے راستے میں رکاوٹ :کمشنر

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)کمشنر سرگودہا ڈویژن جہانزیب اعوان اور آر پی او شہزاد آصف خان کی زیر صدارت بجلی چوری کی روک تھام کے حوالے سے ڈویژنل امپلی مین ٹیشن کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں چاروں اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز، ڈی پی اوز، ایس ایز فیسکو اور متعلقہ محکموں کے افسران شریک ہوئے ۔ آر پی او شہزاد آصف خان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فیسکو ایسے تمام علاقوں کی نشاندہی کرے جہاں بجلی چوری کے واقعات مسلسل سامنے آ رہے ہوں یا کسی قسم کی مزاحمت ہو رہی ہو، تاکہ پولیس فوری کارروائی کر سکے ۔

انہوں نے ڈی پی اوز کو ہدایت کی کہ استغاثہ ملتے ہی ایف آئی آر درج کی جائے اور عدالتوں میں موثر پیروی کر کے بجلی چوروں کو سخت سزائیں دلائی جائیں۔ انہوں نے کہا کہ بجلی چوری کا بوجھ آخرکار عام صارف کو برداشت کرنا پڑتا ہے ، اس لیے اس جرم کے خلاف زیرو ٹالرنس جاری رہے ۔کمشنر نے کہا کہ بجلی چوری قومی وسائل کا نقصان ہے اور معاشی بہتری کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ ڈویژن میں جاری کارروائیوں کو مزید تیز کیا جائے ، ریکوری کا عمل بہتر بنایا جائے اور فیسکو، پولیس اور ضلعی انتظامیہ کے درمیان رابطہ ہر سطح پر مضبوط رکھا جائے تاکہ کسی مقام پر رکاوٹ یا تاخیر نہ ہو۔

