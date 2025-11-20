آتشبازی کے سامان سے بھر ے 2گوداموں کو سیل کر دیا گیا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) کمشنر سرگودہا ملک جہانزیب اعوان کے حکم پر میونسپل آفیسر ریگولیشن زویا بلوچ، سینئر انکروچمنٹ آفیسر علی عمران نے بلاک نمبر ایک مرکزی جامعہ مسجد کے گر دو نواح سے تجاوزات کے۔۔۔
خلاف کارروائی کے دوران آتش بازی کے سامان سے بھر ے دو گوداموں کو اپنے قبضے میں لیکر گوداموں اور دو دکانوں کو سیل کردیا دوران کارروائی درجنوں دکاندار اکھٹے ہو گئے اور احتجاج کیا ۔میونسپل آفیسر ریگولیشن زویہ مسعود کا کہنا تھا کہ تجاوزات از خود ختم کرنے کیلئے متعدد مرتبہ نوٹسز جاری کئے جا چکے ہیں ، شہری انتظامیہ کی جانب سے کئے جانیوالے آپریشن میں تعاون کریں۔