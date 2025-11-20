صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیف ڈیری نیوٹریشن کے موضوع پر خصوصی سیمینار کا اہتمام

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)انسٹی ٹیوٹ آف فوڈ سائنس اینڈ نیوٹریشن یونیورسٹی آف سرگودھا اور پاکستان ڈیری ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام سیف ڈیری نیوٹریشن کے موضوع پر خصوصی سیمینار کا اہتمام کیا گیا۔۔۔۔

 مہمان خصوصی وائس چانسلر یونیورسٹی آف سرگودھا پروفیسر ڈاکٹر قیصر عباس تھے جبکہ چیف ایگزیکٹو آفیسر پاکستان ڈیری ایسوسی ایشن ڈاکٹر شہزاد امین، منیجر آپریشن پی ڈی اے ڈاکٹر محمد زبیر، فوجی فوڈز کے حافظ اقبال نیازی، اسسٹنٹ منیجر کوالٹی پی ڈی اے سوملبابر خان اور اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر فرزانہ صدیق نے بطورسپیکر شرکت کی۔ ڈاکٹر قیصر عباس نے تمام مقررین میں یادگاری شیلڈیں تقسیم کیں۔

 

