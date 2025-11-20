محکمہ لوکل گورنمنٹ کی یونین کونسلوں میں سیکرٹریز کی مزید قلت پیدا ہونے لگی
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سرگودھا سمیت صوبہ بھر کے محکمہ لوکل گورنمنٹ کی یونین کونسلوں میں سیکرٹریز کی مزید قلت پیدا ہونے لگی۔۔۔
ذرائع کے مطابق صوبہ بھر کی یونین کونسلوں کے 113ٹیکنیکل سیکرٹریز کو سب انجینئرز بنانے کی منظوری دے دی ہے جنکی بلدیاتی اداروں میں تعیناتی اگلے ماہ سے ہو رہی ہے ان سیکرٹریز میں ضلع سرگودھا کے 8سیکرٹری بھی ہیں جن کے جانے سے سرگودھا سمیت مختلف اضلاع کی دو سو سے زائد یونین کونسلیں سیکرٹریوں سے خالی ہو جائینگی۔