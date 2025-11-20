صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پیپلزپارٹی کا یو م تاسیس روائتی جوش و خر و ش سے منایا جائیگا،عابد حسین ہنجراء

  • سرگودھا
پیپلزپارٹی کا یو م تاسیس روائتی جوش و خر و ش سے منایا جائیگا،عابد حسین ہنجراء

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ڈویژنل صدر پیپلز لیبر بیورو عابد حسین ہنجراء نے کہا ہے کہ 30نو مبر کو پا کستا ن پیپلزپارٹی کا یو م تاسیس روائتی جوش وخر و ش اور جذ بے کے ساتھ منا یا جا ئے گا ۔۔۔

اس مو قع پر کا ر کنا ن قومی پر چم اور پیپلزپارٹی کے جھنڈے ا ٹھا کر قائدین کے ساتھ اظہار یک جہتی کریں گے یو م تاسیس کے حوا لہ سے مختلف تقار یب کا انعقاد کیا جا ئے گا جس میں پا رٹی کی آئین کی با لا دستی جمہور یت کی بقا اور عوامی حقوق کی جد و جہد کو ا جا گر کیا جا ئے گا ۔

شہدا ء کی جماعت پیپلزپارٹی کی بنیا د شہید ذوالفقارعلی بھٹو نے رکھی تھی آ ج یہ جماعت پا کستا ن کی سب سے بڑی جمہور ی قوت بن چکی ہے

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم پاکستانی ایک ناشکرگزار قوم ہیں
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ستائیسویں ترمیم اور نمونے کا استعفیٰ
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
جہاد‘ اہلِ کتاب مرد سے نکاح اور جاوید غامدی صاحب
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
چھپا سبق
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
بنگلہ دیش فیصلوں کے موڑ پر
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
جمہوریت: سَراب
مفتی منیب الرحمٰن