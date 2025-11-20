پیپلزپارٹی کا یو م تاسیس روائتی جوش و خر و ش سے منایا جائیگا،عابد حسین ہنجراء
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ڈویژنل صدر پیپلز لیبر بیورو عابد حسین ہنجراء نے کہا ہے کہ 30نو مبر کو پا کستا ن پیپلزپارٹی کا یو م تاسیس روائتی جوش وخر و ش اور جذ بے کے ساتھ منا یا جا ئے گا ۔۔۔
اس مو قع پر کا ر کنا ن قومی پر چم اور پیپلزپارٹی کے جھنڈے ا ٹھا کر قائدین کے ساتھ اظہار یک جہتی کریں گے یو م تاسیس کے حوا لہ سے مختلف تقار یب کا انعقاد کیا جا ئے گا جس میں پا رٹی کی آئین کی با لا دستی جمہور یت کی بقا اور عوامی حقوق کی جد و جہد کو ا جا گر کیا جا ئے گا ۔
شہدا ء کی جماعت پیپلزپارٹی کی بنیا د شہید ذوالفقارعلی بھٹو نے رکھی تھی آ ج یہ جماعت پا کستا ن کی سب سے بڑی جمہور ی قوت بن چکی ہے