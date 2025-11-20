آ ئی ٹی سیکٹر کی بر آ مد ات میں بہتر ی کے امکا نا ت خوش آئند :شیخ آصف وہرہ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) صدر پاکستان الیکٹریکل مینوفیکچررز ایسوسی ایشن شیخ آصف وہرہ نے کہا ہے کہ آ ئی ٹی سیکٹر کی بر آ مد ات میں بہتر ی کے امکا نا ت خوش آئند ہیں۔۔۔
ابھی تک سا لا نہ 5ار ب ڈا لر کی آ ئی ٹی بر آ مد ات کا طویل مد تی ہد ف حاصل نہیں ہو سکا ا گر حکو مت اور نجی شعبہ با ہمی ا شترا ک اور مستحکم پالیسیوں کے تحت کا م کریں تو آ ئی ٹی ا نڈسٹر ی ملکی معیشت کی بحا لی میں کلیدی کر دا ر ادا کر سکتی ہے ۔ا س شعبے کے استحکا م اور ترقی کیلئے حکو متی سر پرستی سرمایہ کار ی کی سہولت ہنر مند اور قابل افر اد ی قوت اور ما ر کیٹ میں مسابقت بڑھا نے جیسے اقدا ما ت نا گز یر ہیں ا گر خصوصی تو جہ د ی جا ئے تو آ ئی ٹی سیکٹر بر آمدات کیلئے نئے ریکارڈ قائم کرً سکتا ہے ۔