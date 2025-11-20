بیٹی سے زیادتی کا جھوٹا مقدمہ ،مدعی کیخلاف قانونی کارروائی شروع
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)2023میں درج کروایا گیا گینگ ریپ کا مقدمہ جھوٹا ثابت ہونے پر مدعی کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ۔۔۔
پولیس کے مطابق مقام حیات کے رہائشی امتیاز نے 2023میں اپنی بیٹی سے مبینہ طور پر اجتماعی زیادتی پر واصف، عاقب ، عامر وغیرہ چار افراد کے خلاف مقدمہ درج کروایا تھا، مگر بعدازاں مدعی مقدمہ نے عدالت میں بیان دیا کہ اس کی بیٹی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی، جس پر ملزمان بے گناہ ہو کر رہاہو گئے ، پولیس نے امتیاز کے خلاف مقدمہ در ج کر لیا۔