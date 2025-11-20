صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ز بر د ست پذ یر ا ئی میر ے حوصلوں کو بلند کررہی ہے ،محسن رضا ارا ئیں

  • سرگودھا
ز بر د ست پذ یر ا ئی میر ے حوصلوں کو بلند کررہی ہے ،محسن رضا ارا ئیں

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) آزاد امیدوار حلقہ پی پی 73 مہر محسن رضا ارا ئیں نے مختلف یونین کو نسلوں کے دور ہ کے دوران حلقہ عوا م سے خطا ب کر تے ہو ئے کہا کہ حلقہ میں میر ی ز بر د ست پذ یر ا ئی۔۔۔

 میر ے حوصلوں کو بلند کررہی ہے کامیابی کے بعد میں علاقا ئی تعمیر و ترقی اور عوامی خد مت کی بے مثا ل تاریخ رقم کر وں گا کیونکہ میر ی سیاسی بنیا د ہی حلقہ عوا م کی بے لو ث خد مت اور علاقا ئی تعمیر و ترقی ہے 23نو مبر کو پی پی 73کے مخلص غیو ر اور دلیر عوا م کنو یں کے انتخا بی نشا ن پر مہر لگا کر میر ی کا میابی کو یقینی بنا ئیں گے ۔

میری کا میابی در حقیقت ا س علاقہ کے لو گو ں کی محرومیوں کا خاتمہ اور مسائل کے حل کو یقینی بنا ئے گی 

 

