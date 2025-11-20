واٹر فلٹریشن پلانٹ کے منصوبہ جات پر عملدرآمد جاری :جہانزیب اعوان
کلورکوٹ،بھکر(نامہ نگار، ڈسٹرکٹ رپورٹر) وزیراعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق شہریوں کو صاف اور شفاف پانی کی فراہمی یقینی بنانے کیلئے واٹر فلٹریشن پلانٹ کے منصوبہ جات پر عملدرآمد جاری ہے ۔۔۔۔
یہ بات کمشنر سرگودہا ڈویژن محمد جہانزیب اعوان نے تحصیل کلورکوٹ میں سرگودہاروڈ پر واٹر فلٹریشن پلانٹ کا افتتاح کرنے کے بعد گفتگو کرتے ہوئے کہی۔اس موقع پرانکے ہمراہ ڈپٹی کمشنر محمد اشرف، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو عبدالقدیر، اسسٹنٹ کمشنر عارف انجم،سی ای او ہیلتھ اینڈ پاپولیشن ڈاکٹر مظہر عباس بلوچ اوردیگر متعلقہ افسران بھی موجود تھے ۔افتتاحی تقریب کیدوران کمشنر سرگودھا نے پلانٹ کے فنی اور انتظامی پہلوؤں کا جائزہ لیا اوراس بات کو یقینی بنانے کے لیے ہدایات دیں کہ منصوبے کے تحت شہریوں کوصاف اورمحفوظ پینے کا پانی فراہم کیا جائے ۔