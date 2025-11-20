پپلاں:اسسٹنٹ کمشنر کی زیر صدارت پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کا اجلاس
کندیاں (نمائندہ دُنیا) اسسٹنٹ کمشنر پپلاں چوہدری ظفر اقبال کی زیر صدارت پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کا اجلاس اے سی آفس پپلاں میں منعقد ہوا۔۔۔
، جس میں تحصیل پپلاں کے تمام پرائس کنٹرول مجسٹریٹس نے شرکت کی۔اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر نے مجسٹریٹس کی ہفتہ وار کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لیا اور ہدایت کی کہ حکومتی وژن کے مطابق تمام مارکیٹوں اور دکانوں کی باقاعدہ انسپکشن یقینی بنائی جائے ۔انہوں نے واضح کیا کہ ناجائز منافع خوری اور سرکاری نرخنامے کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف بلا امتیاز قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے ۔