  • سرگودھا
لافانی زندگی کیلئے تیاری اہل ایمان کی زندگی کالازمی جزوہے ، قاری خلیل الرحمٰن

شاہ پور صدر(نامہ نگار )قاری خلیل الرحمٰن نے کہا ہے کہ دنیا کی زندگی فانی جبکہ آخرت کی زندگی لافانی ہے۔۔۔

 ،لافانی زندگی کے لئے تیاری اہل ایمان کی زندگی کالازمی زوہے ، وہ شاہ پور سٹی کے سابق وائس چیئر مین سید اشفاق حسین شیرازی کے انتقال پر ایصالِ ثواب کی محفل سے خطاب کر رہے تھے ،اس موقع پر پارلیمانی سیکرٹری سردار عاصم شیر میکن ، سید جاوید حسنین شاہ ، مسعود شیرازی ، سیدظفراقبال شاہ ، سیدعارف حسین شاہ ،سید علی احمد شاہ ، سید مصطفی احمد شاہ اور دیگر سیاسی و سماجی شخصیات کثیر تعداد میں موجود تھیں۔

 

