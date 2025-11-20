میانوالی پولیس کے کومبنگ سرچ آپریشنز ، غیر قانونی مقیم افراد کی پکڑ دھکڑ، ضمنی الیکشن کیلئے سکیورٹی سخت
کمرمشانی (نمائندہ دنیا ) وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور آئی جی پنجاب عثمان انور کی ہدایات پر ڈی پی او میانوالی کیپٹن (ر) رائے محمد اجمل کی نگرانی میں ضلع بھر میں کومبنگ سرچ آپریشنز جاری ہیں۔۔۔۔
سرچ آپریشنز میں غیر قانونی مقیم افغان باشندوں، ٹی ایل پی کے ایکٹو کارکنان اور دیگر مشکوک افراد کی تصدیق کی جا رہی ہے ۔پولیس، ایلیٹ فورس اور لیڈی پولیس نے مشترکہ کارروائیوں میں گھروں، ڈیرہ جات اور حساس مقامات کی تلاشی لی۔ پولیس کے مطابق آپریشنز کا مقصد ضمنی انتخاب PP-87 کے دوران فول پروف سکیورٹی اور ضلع میں امن و امان برقرار رکھنا ہے ۔