27ویں آئینی ترمیم قومی سلامتی کی مضبوط دیوار ثابت ہو گی، ملک ذیشان اسلم اعوان
جوہرآباد (نمائندہ دُنیا)پیپلز پارٹی ضلع خوشاب کے رہنما اور معروف سیاسی و سماجی شخصیت ملک ذیشان اسلم اعوان نے کہا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم قومی سلامتی کی مضبوط دیوار ثابت ہو گی۔۔۔
، پاکستان کی زمینی و نظریاتی سرحدوں کی مضبوطی کا راز مضبوط عسکری نظام میں پوشیدہ ہے ۔انہوں نے کہا کہ پاک آرمی، ائیر فورس اور نیوی کو ایک کمان کے تحت لانے کے لیے کی گئی 27ویں آئینی ترمیم قومی سلامتی کو مضبوط بنانے کی طرف ایک اہم اور ناگزیر قدم ہے ، جس کے بعد عوام خود کو پہلے سے زیادہ محفوظ تصور کر رہے ہیں۔