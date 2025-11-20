اپیل خارج، نادہندگان شیردل مارکیٹ کیخلاف ایکشن کی تیاریاں
دکاندار کرایہ نہیں دے رہے ، آپریشن ایک دو روز میں شروع کیا جارہا ،ذرائع
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) میونسپل کارپوریشن سرگودھا نے میونسپل پلازہ شیردل مارکیٹ سبزی منڈی کے عدالت سے اپیل خارج ہونے پر نادہندگان کے خلاف بھرپور کارروائی کرنے کے لئے انتظامات مکمل کرلئے ، آپریشن ایک دو روز میں شروع کیا جارہا ہے بلدیہ ذرائع کا کہنا ہے کہ شیر دل مارکیٹ کے دکاندار کرایہ نہیں دے رہے ہیں جن کے خلاف کارروائی کرنے پر انہوں نے سول عدالت سے سٹے لیا بعدازاں سٹے خارج ہونے پر ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت میں اپیل دائر کی جو گزشتہ روز خارج ہوگئی، اب انکے خلاف بھرپور آپریشن کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔