ٹرانسپورٹرز نے مقررہ کرایوں میں من مرضی سے اضافہ کر دیا

  • سرگودھا
ٹرانسپورٹرز نے مقررہ کرایوں میں من مرضی سے اضافہ کر دیا

سرگودھا فیصل آباد سفر کرنے والے مسافروں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا جارہا

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سرگودھا میں ٹرانسپورٹرز نے مقررہ کرایوں میں من مرضی سے اضافہ کر کے انتظامیہ کی رٹ کو چیلنج کر دیا اور مسافروں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے لگے ۔گزشتہ روز سرگودھا فیصل آباد سفر کرنے والے مسافروں نے بتایا کہ فیصل آباد تک کا کرایہ 700 روپے سواری کر کے لوٹ مار مچا رکھا ہے اس موقع پرانہوں نے اپنے ٹکٹس دیکھاتے ہوئے بتایا کہ نان اے ڈی بڑی گاڑی نے اورلوڈنگ کے ساتھ ساتھ سرگودھا سے فیصل آباد کا کرایہ 650 روپے اور واپسی پر دوسری نان اے سی بڑی گاڑی نے اورلوڈنگ کے ساتھ کرایہ 700 روپے وصول کر کے انتظامیہ کی رٹ کو چیلنج کر رکھا ہے ۔

 

