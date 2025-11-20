ٹریفک حادثات میں 7سالہ بچے سمیت 4افراد زخمی
عبدالہادی چھٹی کے بعد سکول سے گھر جارہا تھا،موٹر سائیکل نے ٹکر ماردی تیز رفتار رکشہ کی ٹکر سے محمد مجتبیٰ وغیرہ تین راہگیر شدید زخمی ،مقدمات درج
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ٹریفک کے مختلف حادثات کے دوران 8شمالی کے قریب ایک تیز رفتار رکشہ کی ٹکر لگنے سے محمد مجتبیٰ وغیرہ تین راہگیر شدید زخمی ہو گئے ،اسی طرح بلاک نمبر32میں تیز رفتار موٹرسائیکل کی ٹکر لگنے سے 7سالہ عبدالہادی جو کہ چھٹی کے بعد سکول سے گھر جا رہا تھا کو ٹکر مار کر مضروب کر دیا، زخمیوں کوہسپتال منتقل کر دیا گیا جبکہ پولیس نے حادثات کے ذمہ داروں کے خلاف مقدمات درج کرلئے ۔