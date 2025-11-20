کاشتکار گندم کاشت سے گریزاں،پیداوار میں کمی کا خدشہ
مہنگی زرعی ادویات ،آلات ،کھاد وڈیزل،گندم کی کم قیمت پر تحفظات
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) زرعی ادویات ،آلات ،کھاد وڈیزل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں اور گندم کی امدادی قیمت پر تحفظات کے باعث کاشتکار وں کی بڑی تعداد گندم کاشت کرنے سے گریزاں ہے ،جس سے اس سال مقررہ ہدف سے 25فیصد گندم کم کاشت ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ذرائع کے مطابق گزشتہ سال حکومت نے کی عدم توجہی محکمہ خوراک پاسکو کی جانب سے گندم کی خریداری نہ کرنے کے باعث زمینداردوہزار سے لے کر 2500 روپے فی من آڑتھیوں کو گندم فروخت کرنے پر مجبور ہو گئے تھے اس مرتبہ بھی صورتحال کلیئر نہ ہونے اور بھاری اخراجات کی وجہ سے کاشتکاردیگر زرعی اجناس کو ترجیح دے رہے ہیں، جبکہ انتظامیہ گندم کاشت کے مقررہ ہدف کے حصول کیلئے ایڑھی چوٹی کا زور لگا رہی ہے ،کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ کھاد ادویات اور ڈیزل وغیرہ کی قیمتوں میں ہونے والے اضافے کی وجہ سے زمیندار گندم کی کاشت میں دلچسپی نہیں لے رہے ہیں گندم کی کاشت کا ایک مہینہ سے کم عرصہ رہ گیا ہے لیکن ابھی تک ٹارگٹ سے کم گندم بوائی ہو سکی ہے۔،اور انتظامیہ و حکومت کو انہیں قائل کرنے میں بھی مشکلات ہیں، کاشتکاروں کامزید کہناہے کہ گندم کی امدادی قیمت کم جبکہ اخراجات انتہائی زیادہ ہے اس لئے بعض علاقوں میں صرف اپنی ضرورت کے لئے گندم کاشت کر رہے ہیں،اور مجموعی صورتحال گوں نہ گوں کیفیت سے دوچار ہے ۔