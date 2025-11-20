صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

زیادتی کا شکار طالبہ سے گاڑی اخراجات وصولی پر تفتیشی معطل

  • سرگودھا
زیادتی کا شکار طالبہ سے گاڑی اخراجات وصولی پر تفتیشی معطل

سب انسپکٹر ریاست نے لاہور جانے کیلئے اخراجات لئے ،مقدمہ درج

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) زیادتی کے مقدمہ میں متاثرہ طالبہ کا میڈیکل ،ڈی این ای لیبارٹری ٹیسٹ کروانے کے لئے مدعی مقدمہ پر گاڑی و اخراجات ڈالنے پر تفتیشی افسر کے خلاف اختیارات سے تجاوز کرنے کا مقدمہ درج کر لیا گیا جبکہ ڈی پی او نے ملوث ملزم کو فوری طور پرمعطل کر کے محکمانہ انکوائری کے احکامات جاری کر دیئے ،پولیس کے مطابق چک 134 شمالی کے اصغر نے اپنی بھتیجی(ص)کے ساتھ زیاد تی کا مقدمہ درج کروایا جس کے تفتیشی افسر تھانہ سلانوالی کے سب انسپکٹر ریاست علی نے متاثرہ طالبہ کا میڈیکل ڈی این ای لیبارٹری ٹیسٹ لاہور سے کروانے کے لئے مدعی پر گاڑی و اخراجات ڈال دیئے جس کا انکشاف مدعی مقدمہ نے اپنے ویڈیو بیان میں کیا جس کا ڈی پی او کی جانب سے فوری نوٹس لئے جانے پر پولیس نے اپنے ہی پٹی بند سب انسپکٹر ریاست علی بھٹی کے خلاف اختیارات سے تجاوز کرنے کی دفعہ 155C ت پ مقدمہ درج کر لیا اور موصوف کو فوری معطل کر کے محکمانہ تحقیقات شروع کر دی گئیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم پاکستانی ایک ناشکرگزار قوم ہیں
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ستائیسویں ترمیم اور نمونے کا استعفیٰ
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
جہاد‘ اہلِ کتاب مرد سے نکاح اور جاوید غامدی صاحب
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
چھپا سبق
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
بنگلہ دیش فیصلوں کے موڑ پر
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
جمہوریت: سَراب
مفتی منیب الرحمٰن