زیادتی کا شکار طالبہ سے گاڑی اخراجات وصولی پر تفتیشی معطل
سب انسپکٹر ریاست نے لاہور جانے کیلئے اخراجات لئے ،مقدمہ درج
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) زیادتی کے مقدمہ میں متاثرہ طالبہ کا میڈیکل ،ڈی این ای لیبارٹری ٹیسٹ کروانے کے لئے مدعی مقدمہ پر گاڑی و اخراجات ڈالنے پر تفتیشی افسر کے خلاف اختیارات سے تجاوز کرنے کا مقدمہ درج کر لیا گیا جبکہ ڈی پی او نے ملوث ملزم کو فوری طور پرمعطل کر کے محکمانہ انکوائری کے احکامات جاری کر دیئے ،پولیس کے مطابق چک 134 شمالی کے اصغر نے اپنی بھتیجی(ص)کے ساتھ زیاد تی کا مقدمہ درج کروایا جس کے تفتیشی افسر تھانہ سلانوالی کے سب انسپکٹر ریاست علی نے متاثرہ طالبہ کا میڈیکل ڈی این ای لیبارٹری ٹیسٹ لاہور سے کروانے کے لئے مدعی پر گاڑی و اخراجات ڈال دیئے جس کا انکشاف مدعی مقدمہ نے اپنے ویڈیو بیان میں کیا جس کا ڈی پی او کی جانب سے فوری نوٹس لئے جانے پر پولیس نے اپنے ہی پٹی بند سب انسپکٹر ریاست علی بھٹی کے خلاف اختیارات سے تجاوز کرنے کی دفعہ 155C ت پ مقدمہ درج کر لیا اور موصوف کو فوری معطل کر کے محکمانہ تحقیقات شروع کر دی گئیں۔