صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

4گھروں اور3دکانوں کا صفایا، 3موٹر سائیکلیں چوری

  • سرگودھا
4گھروں اور3دکانوں کا صفایا، 3موٹر سائیکلیں چوری

چور نجی موبائل کمپنی کی دس لاکھ روپے مالیت کی فائبر آپٹک کیبلز اڑا لے گئے ڈاکوئوں نے رکشہ ڈرائیور کو لوٹ لیا،معیزعارف کا فون چھین کر فرار ہو گئے

 

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ڈکیتی و چوری کی مختلف وارداتوں کے دوران 159شمالی کے قریب دو نامعلوم ڈاکوؤں نے گن پوائنٹ پر احسان اﷲ نامی رکشہ ڈرائیور سے نقدی چھین لی ،8شمالی کے قریب نامعلوم شخص نے چھپٹا مار کر معیز عارف سے قیمتی موبائل چھین لیا اور رفوچکر ہو گیا،جبکہ علی پورسیداں کے فخر امام،107جنوبی کے مظہر اقبال ،100جنوبی کے نواب نادر،حیدر آباد ٹاؤن کی زرینہ نوازکے گھر وں سے لاکھوں روپے مالیت کاساسامان،ملکی و غیر ملکی نقد ی،زیورات وغیرہ،بھاگٹانوالہ کے محمد ثاقب،108جنوبی کے محمد امجد،24جنوبی کے شاہ زریں کی دوکان سے 1لاکھ روپے سے زائدکی اشیاء،111جنوبی سے حبیب اﷲ،60شمالی سے خالد حسین،لکسیاں سے اعجاز احمد کی موٹرسائیکلیں چوری کرلی گئیں، علاوہ ازیں لاہور روڈ سے نامعلوم چور نجی موبائل کمپنی کی دس لاکھ روپے مالیت کی فائبر آپٹک کیبلز اڑا لے گئے ،پولیس نے مقدمات درج کرلئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم پاکستانی ایک ناشکرگزار قوم ہیں
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ستائیسویں ترمیم اور نمونے کا استعفیٰ
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
جہاد‘ اہلِ کتاب مرد سے نکاح اور جاوید غامدی صاحب
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
چھپا سبق
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
بنگلہ دیش فیصلوں کے موڑ پر
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
جمہوریت: سَراب
مفتی منیب الرحمٰن