4گھروں اور3دکانوں کا صفایا، 3موٹر سائیکلیں چوری
چور نجی موبائل کمپنی کی دس لاکھ روپے مالیت کی فائبر آپٹک کیبلز اڑا لے گئے ڈاکوئوں نے رکشہ ڈرائیور کو لوٹ لیا،معیزعارف کا فون چھین کر فرار ہو گئے
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ڈکیتی و چوری کی مختلف وارداتوں کے دوران 159شمالی کے قریب دو نامعلوم ڈاکوؤں نے گن پوائنٹ پر احسان اﷲ نامی رکشہ ڈرائیور سے نقدی چھین لی ،8شمالی کے قریب نامعلوم شخص نے چھپٹا مار کر معیز عارف سے قیمتی موبائل چھین لیا اور رفوچکر ہو گیا،جبکہ علی پورسیداں کے فخر امام،107جنوبی کے مظہر اقبال ،100جنوبی کے نواب نادر،حیدر آباد ٹاؤن کی زرینہ نوازکے گھر وں سے لاکھوں روپے مالیت کاساسامان،ملکی و غیر ملکی نقد ی،زیورات وغیرہ،بھاگٹانوالہ کے محمد ثاقب،108جنوبی کے محمد امجد،24جنوبی کے شاہ زریں کی دوکان سے 1لاکھ روپے سے زائدکی اشیاء،111جنوبی سے حبیب اﷲ،60شمالی سے خالد حسین،لکسیاں سے اعجاز احمد کی موٹرسائیکلیں چوری کرلی گئیں، علاوہ ازیں لاہور روڈ سے نامعلوم چور نجی موبائل کمپنی کی دس لاکھ روپے مالیت کی فائبر آپٹک کیبلز اڑا لے گئے ،پولیس نے مقدمات درج کرلئے ۔