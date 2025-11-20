صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خونخوار کتوں ، سور کی لڑائی پر جوا ،محکمہ وائلڈ لائف کا چھاپہ

  • سرگودھا
موٹر سائیکل سوار اور کتے کو پکڑ لیا گیا ،ملزم زبردستی چھڑا لے گئے ،مقدمہ درج

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) خونخوار کتوں اور سور کی لڑائی پر جوا کرانے والے ملزمان نے محکمہ وائلڈ لائف کے چھاپہ کے دوران مزاحمت کے بعد وائلڈ لائف کے عملے کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دی اور گرفتار موٹر سائیکل سواراور کتا بھی چھین کر فرار ہو گئے محکمہ وائلڈ لائف کے مطابق 13 شمالی میں مخبر کی اطلاع پر چھاپہ مارا گیا جہاں کتوں اور سور کی لڑائی کروائی جا رہی ہے اور لڑائی پر جوا بھی ہو رہا ہے محکمہ وائلڈ لائف کا عملہ تعداد میں کم ہونے کے باعث چھاپے کے دوران ملزم فرار ہو گئے تا ہم ایک موٹر سائیکل اور کتا قبضہ میں لیا گیا تو ملزمان نے واپس آ کر وہ بھی عملہ سے مزاحمت کے بعد واپس لے لیا تھانہ صدر بھلوال پولیس نے محکمہ وائلڈ لائف کے افیسر انصر ریاض کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا ہے ۔

 

